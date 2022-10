Na 3,5 jaar niet, wil iedereen nu naar TheaterTournee in ’T café: “Verrassend want cultuursector komt niet zo vlot op gang”

RoeselareCorona stak hen stevige stokken in de wielen. Maar na 3,5 jaar is de TheaterTournee in ’T café helemaal terug, en hoe. Bezieler Bart Claeys en Thomas Demeulenaere staan met het stuk ‘Krans’ tussen nu en begin februari 2023 32 keer op het podium in 28 verschillende West-Vlaamse cafés. “Nooit eerder speelden we zo vaak, maar wat vooral opvalt is hoe het cafélandschap verandert is door corona”, aldus Bart Claeys.

Het was in 2006 dat Roeselarenaar Bart Claeys zich voor het eerst waagde aan theater op café. Het was een sprong in het diepe, maar hij geloofde sterk in het concept van de TheaterTournee in ’T café waarmee hij de drempel naar het amateurtoneel wilde verlagen. “Ondertussen zijn we aan de 14e editie toe”, vertelt Bart. “Maar het is wel 3,5 jaar geleden dat we op het podium stonden door corona. Begin juni 2020 ben ik samen met Thomas beginnen repeteren voor deze editie. De coronamaatregelen waren toen net een beetje versoepeld. Maar in september werden die opnieuw verstrengd waardoor we de repetities weer moesten stilleggen. In 2021 vatten we het plan op om in januari 2022 op tournee te gaan, maar dan mochten we in het najaar niet eens repeteren. Daardoor is alles volledig opgeschoven en zijn we zelfs zo goed van nul mogen herbeginnen met de repetities.”

Volledig scherm Thomas en Bart doen met Krans heel wat cafés in de provincie aan. © Maxime Petit

Nieuwe cafés

Maar Bart en Thomas, die zich in 2014 al eens engageerde voor TheaterTournee in’T café, zijn vooral blij om nu uiteindelijk toch terug te zijn. Bovendien zaten het publiek en de cafés duidelijk op hen te wachten. “Nog nooit telde onze tournee zoveel voorstellingen”, zegt Bart. “Verschillende nieuwe zaken, ’t Motje en Kerk 33 in Roeselare en d’ Oude Velomoakerie in Izegem om enkele voorbeelden te noemen, toonden interesse in ons unieke verhaal. Maar we zijn ook opnieuw welkom op heel wat plaatsen waar we al theater brachten. Maar wat opmerkelijk is, is hoe het cafélandschap verandert is door corona. Verschillende cafés zijn verdwenen zoals Den Ekster in Dranouter waar we al kwamen sinds de eerste editie. Andere cafés pasten hun concept aan of verbouwden zoals Carlito in Tielt. Maar ondanks al die wijzigingen zijn we er in geslaagd om straks weer theater te brengen in alle steden en gemeentes waar we voorheen kwamen, van Brugge over Ardooie en Wevelgem tot Westouter.”

Veel interesse

Bart en Thomas brengen dit jaar het stuk Krans. Dit in een regie van Eric Meirhaeghe en een decor van de hand van Geert Doom. ”Heel veel kunnen en willen we er eigenlijk niet over kwijt”, lacht Thomas. “Het gaat over een koffiekransje en er moet iets geregeld worden voor een zus.” Maar blijkbaar is die info voor velen voldoende. “Er is zeker veel interesse in tickets”, zegt Bart. “Dat verrast me eigenlijk wel want in het algemeen komt de cultuursector niet zo vlot op gang als men verwacht had. Maar wij mogen absoluut niet klagen.”

Wil je ook graag in je lokale kroeg genieten van theater? Tickets voor Krans kosten 10 euro en kan je verkrijgen bij Bart op 0476/30.63.24.

