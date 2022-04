N-VA vraagt aandacht voor bereikbaarheid Oude Noordlaan

“In de Godelievewijk zijn er heel wat wegenwerken aan de gang en de buurt is bezorgd over de afstemming ervan”, aldus raadslid Siska Rommel. “Specifiek in de Oude Noordlaan heeft men schrik niet bereikbaar te zijn doordat de straat niet bereikbaar is langs zowel de Gitsestraat als de Noordlaan. Vooral als het gaat om de brandweer en de ziekenwagen. Bovendien was vorige week ook het verzamelpunt voor het afval niet meer bereikbaar op het ogenblik dat de vuilniswagen langs kwam.” Schepen Francis Debruyne (CD&V) laat weten dat alle omwonenden tijdig gebrieft werden aan de hand van een bewonersbrief. “Bovendien zijn de hulpdiensten, zoals steeds bij werken, op de hoogte. Ze weten dat ze bij een eventuele interventie rekening moeten houden met een gewijzigde situatie”, zegt hij. “Met het afval is het inderdaad fout gelopen omdat de aannemer wat voor zit op schema en z’n werf al opgeschoven had.” “Het afval is er zo snel mogelijk weggehaald”, vult Bart Dewitte, departementshoofd beleidsontwikkeling ruimte aan. “Bovendien hebben we alle afspraken met de aannemer nog eens herhaald zodat ze voortaan optimaal worden toegepast.”