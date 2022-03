N-VA Roeselare kiest Filip Van Vyve als nieuwe voorzitter

Filip Van Vyve (49) is al twaalf jaar lid van N-VA Roeselare en is sinds 2019 actief bij het bestuur. Hij werkt als aankoopdirecteur bij Ameel Candy World in Roeselare. Zondag werd hij in zaal OCAR in Rumbeke verkozen tot nieuwe voorzitter voor de periode 2022-2024. Dat betekent dat hij de partij, die nu op de oppositiebanken zit in de gemeenteraad, richting de verkiezingen van 2024 mag leiden. “De voorbereidingen daarvoor starten nu”, aldus Van Vyve. “We willen met een sterke ploeg en een duidelijk verhaal richting de Roeselarenaars trekken. Nu al staat vast dat mobiliteit en cultuur daarbij belangrijke thema’s zullen vormen. We blijven ambitieus en gaan ervoor zorgen dat we een slagkrachtige organisatie hebben die deel zal nemen aan de volgende meerderheid in Roeselare.”