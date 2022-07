N-VA kritisch voor Rumbeeks mobiliteitsplan

Mobiliteitsschepen Stefan van Coillie (CD&V) stelde eind vorige maand het definitieve mobiliteitsplan voor Rumbeke, aangepast aan de bemerkingen van de burgers, voor. Maar dat is nog altijd niet naar de zin van N-VA. “Vooral valt op dat er een zachtere aanpak werd voorgesteld waar naar ons aanvoelen de schepenwissel toe bijgedragen heeft en de niet aflatende aandacht die N-VA Roeselare aan de mobiliteitssituatie in Rumbeke heeft gegeven”, oordeelt gemeenteraadslid Lieve Lombaert. “Toch blijven er wel wat punten van kritiek.” Zo vraagt de oppositiepartij zich af of de zone 30 in het centrum wel zo groot moet. “En is dit een proefproject om in het centrum en in alle deelgemeenten zone 30 in te voeren?”, vraagt Lombaert zich af.

Ook de invoering van vijftien fietsstraten zint de partij niet. “Voor N-VA is het belangrijker dat er afgescheiden en veilige fietspaden komen in plaats van fietssuggestiestroken te schilderen en fietsstraten in te voeren.” De verkeerslussen zullen volgens N-VA de automobilisten heel wat extra kilometers doen afleggen en ook de versmalling van de Vijfwegenstraat baart hen zorgen. “Zullen een bus en een ambulance elkaar kunnen kruisen?”

Aanpassingen

Positief volgens N-VA is dan wel dat de Koestraat eenrichtingsstraat wordt, de Guido Gezellelaan geen fietsstraat wordt, de Oekensestraat fietspaden krijgt en de Trakelweg heropend voor vrachtverkeer. “Verder zijn we benieuwd of de stad het proefproject met eenrichtingsverkeer, ondanks het vele protest van de Regenbeekwijk, zal bestendigen in de Maria’s Lindestraat”, zegt Lombaert.

Maar de oppositiepartij mist ook enkele mobiliteitsaanpassingen, zoals aan het drukke kruispunt van de Oekensestraat met de Izegemstraat. “Ook is niet duidelijk of de spoorweg in de Herdersstraat blijft bestaan en vinden we niets terug over een betere afstelling van de verkeerslichten aan de spoorweg in de Zeger Malfaitstraat. Ook vinden we dat drukke invalswegen, waarbij doorgaand verkeer door het centrum wordt gestuurd, niet of nauwelijks aan bod komen.”

