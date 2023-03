N-VA geen voorstander van nieuw wijkhuis in Beveren

Niet iedereen is enthousiast over de plannen om tegen de zomer van 2024 een nieuw wijkhuis te bouwen langs de Izegemseardeweg in Beveren . Oppositiepartij N-VA wil dat perceel liever vrijwaren voor uitbreiding van de sportinfrastructuur voor de aanwezige verenigingen.

“Is een nieuw wijkhuis wel nodig op deze stek? +13 is blij met hun nieuwe stek op site Vangheluwe, de tijdelijke locatie is goed en wellicht goedkoper dan een nieuwbouw, we hebben een goeie feestzaal met De Nieuwe Deure en er zijn nog geen verenigingen die een plek opeisen in het nieuwe wijkhuis. Ik denk zelfs dat er weinig interesse is voor de nog op te starten vzw die het wijkhuis zal uitbaten”, aldus raadslid Dieter Carron (N-VA) tijdens de gemeenteraad. “Zouden we deze plannen niet beter uitstellen en bekijken of we de grond niet beter kunnen benutten? Denk bijvoorbeeld aan Bevo Beobank Roeselare die het uitstekend doet. Wat als zij willen uitbreiden? Dan zal misschien de muziekschool hun huidige stek moeten verlaten? Mijn gevoel is dat het wijkhuis er komt omdat het bestuur het gevoel heeft iets te moeten doen voor Beveren.”

Vlaams Belang en Groen zijn dan wel weer positief over de plannen. “Al zien wij liever wel een bemande post van ARhus in het gebouw dat nu nog een beetje een ziel mist”, zegt Steven Dewitte (Groen). “Voor ons is het wijkhuis een meerwaarde”, pikt Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) in. “Maar kan het door Motena ook gebruikt worden als opstap om een seniorenwerking te ontwikkelen in Beveren?”

Dienstencentrumactiviteiten

Schepen Bart Wenes (CD&V) liet verstaan dat het nieuwe wijkhuis geen dienstencentrum wordt. “Maar Motena heeft wel de ambitie om te bouwen aan dienstencentrumactiviteiten in Beveren.” Schepen Nathalie Muylle (CD&V) gaf op haar beurt mee dat er een akkoord is met de lagere school om daar muziekonderwijs te organiseren. “Inzake de vzw die de uitbating van het wijkhuis op zich zal nemen, zullen we verschillende sessies organiseren. In Beitem (waar de kerk momenteel wordt omgevormd tot gemeenschapszaal Beythem Kerke nvdr.) was hier alvast veel interesse voor. Tot slot weten we dat er in Beveren noden zijn op sportief vlak. We willen op site VDL graag een grote gemeenschapscluster realiseren want Beveren groeit. En ook het nieuwe wijkhuis past in die verdere ontwikkeling van de deelgemeente.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.