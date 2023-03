N-VA en Vlaams Belang hekelen meerkost restauratie Oud Gemeentehuis: “Verzuim waar de belastingbetaler voor opdraait”

De restauratie van de buitenkant van het historisch gebouw werd vorige week al toegelicht tijdens de Commissie Mens, maar werd maandag voorgelegd aan de gemeenteraad. Zowel N-VA als Vlaams Belang waren scherp voor de meerderheid. “Er is sprake van een meerkost van 160.000 euro voor een gebouw dat in een zorgwekkende toestand is”, zegt N-VA-raadslid Frederik Declercq. “Dit wordt op de stijgende bouwprijzen gestoken, maar eigenlijk is er hier sprake van een staaltje van geen al te best patrimoniumbeheer. Er is gewoon niet tijdig aan het gebouw gewerkt.” “Het buitenschrijnwerk is er al meer dan 10 jaar in schandalige toestand”, pikt Immanuel De Reuse, raadslid van Vlaams Belang, in. “Er is veel te lang gewacht met de restauratie en dan ontsporen de kosten. Er is hier sprake van verzuim en daar draait de belastingbetaler voor op.”