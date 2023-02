N-VA bekritiseert hoge schuldenlast per Roeselarenaar: "Tegen 2025 tweede hoogste van alle centrumsteden"

Dat N-VA zich zorgen maakt over de financiën van de stad is duidelijk. “De schuldenlast van Roeselare is razendsnel gestegen en nog steeds in stijgende lijn. In 2020 bedroeg de schuld per inwoner nog 1.799 euro. In 2023 bedraagt deze al 3.224 euro. Op het einde van deze legislatuur wordt verwacht dat de schuldgraad nog verder zal groeien, naar 3.615 euro per Roeselarenaar. Een verdubbeling dus op amper vijf jaar tijd. En in plaats van zuinig te zijn, gaf het stadsbestuur dan nog een tournée générale op de nieuwjaarsreceptie in januari. Dit op kosten van onze kinderen en kleinkinderen.

Autofinancieringsmarge

Schepen van financiën Stefaan Van Coillie (CD&V) benadrukt dat enige nuance nodig is. “Ons bestuursakkoord is in volle uitvoering, heel wat investeringen die de burger ten goede komen moeten nu betaald worden. We investeren 30 à 35 miljoen per jaar, in de vorige legislatuur was dit 40 miljoen per jaar. Bovendien zijn we de tweede kleinste centrumstad. Dat betekent dat we wel die functie hebben, maar een pak minder inkomsten krijgen dan de andere. Roeselare is financieel gezond. Daarvoor is de autofinancieringsmarge de enige waardemeter, niet de schuld per inwoner. Die moet in 2025 positief zijn. De autofinancieringsmarge bepaalt of je je langetermijnverplichtingen kan blijven nakomen. In 2025 zal de autofinancieringsmarge 2,14 miljoen zijn, de hoogste in de voorbije jaren. Inzake de nieuwjaarsreceptie. De uitnodiging ervoor kwam niet vanuit het schepencollege, maar vanuit de gemeenteraad. Alle fractieleiders, dus ook die van N-VA, hebben erin toegestemd om die receptie te organiseren.”