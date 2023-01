Muzikanten en locaties gezocht voor Villa Roslar

Ook in 2023 pakt Roeselare opnieuw uit met intieme concerten onder de noemer Villa Roslar. In maart zijn er opnieuw huiskamerconcerten, terwijl Villa Roslar tijdens de zomer opnieuw letterlijk de boer op gaat. De stad is hiervoor nog op zoek naar zowel muzikanten als gastheren en vrouwen. Inschrijven hiervoor kan tot 22 januari. Alle details en de inschrijvingsformulieren zijn te vinden op https://roeselare.be/nieuws/doe-je-mee-aan-villa-roslar-2023.