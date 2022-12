Muzikaal eindejaar met Radio 2, een verlichte truckparade of de sfeer opsnuiven op een kerstmarkt: ontdek onze weekendtips voor Zuid-West-Vlaanderen

Zuid-West-VlaanderenHeb je geen zin om thuis te blijven in het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 december? En net als wij al helemaal in de kerststemming? Haal dan alvast je rendierhoed en foute kersttrui boven, want met de weekendtips nemen we je graag mee langs de leukste winterse evenementen van Zuid-West-Vlaanderen. Nog niet in de mood om mee te neuriën met ‘All I Want for Christmas Is You’? Dan nemen we je graag op sleeptouw naar het BK knikkeren in Wervik.