Muziekbeurs in de Mooie Molen

255 euro cash in de onderbroek, drugs onder versnel­lings­pook: ongeval doet Fransman de das om, maar hij blijft drugshan­del ontkennen

Ondanks de aanwezigheid van 255 euro cash geld in zijn onderbroek en zowel heroïne als cocaïne onder de versnellingspook van zijn wagen blijft een 42-jarige Fransman uit Roubaix ook na 7 maanden in de cel ontkennen ook maar iets met drugshandel te maken te hebben. De openbare aanklager in Kortrijk is een andere mening toegedaan en vorderde een celstraf van 15 maanden.