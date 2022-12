Mulder organiseert Sam’s Memorial Cup ter nagedachtenis aan verongelukte collega Sam (29): “Hij wordt niet vergeten.”

Vorig jaar organiseerde Mulder voor het eerst haar Company Games. Werknemer Sam Vandendriessche (29), ook actief als vrijwilliger bij de Roeselaarse brandweer, won die eerste editie. Enkele weken later, op 22 december 2021, sloeg het noodlot echter toe voor Sam. Op de terugweg van een brandweeroefening verongelukte hij met zijn motor langs de Brugsesteenweg in Roeselare. De verslagenheid bij het korps maar ook bij zijn collega’s van Mulder Natural Foods was groot. Aan de ingang van het bedrijf kwam al een brievenbus in de vorm van een container met herdenkingstekens voor Sam. “Maar ook de tweede editie van de Company Games willen we nu aan Sam opdragen”, vertellen initiatiefnemers Wim Samyn en Florian Vandecasteele. “Daarom dopen we die om in Sam’s Memorial Cup. Maandagochtend weerklinkt het startschot in aanwezigheid van de zus en ouders van Sam. Ook voor hen breekt stilaan opnieuw een moeilijke periode aan, bijna een jaar na het ongeval.”