MSKA toont hart voor Oekraïne: “Zo dragen we met plezier ons steentje bij”

“We tonen hier op school graag onze betrokkenheid en dragen maar al te graag een steentje bij”, opent leerkracht Isabelle Loontjens. “Al tijdens de krokusvakantie groeide het idee om met de tweede graad van de bakkerijafdeling hartjes te bakken en te verkopen ten voordele van SOS Kinderdorpen dat zich inzet voor de kinderen in Oekraïne. De bestellingen stroomden binnen, ook van mensen die niet vertrouwd zijn met onze winkel, en in totaal bakten onze leerlingen een kleine 600 hartjes. Daarnaast maakten ze ook eclairs versierd met de Oekraïense vlag. Nu al kunnen we zeggen dat we zeker 550 euro kunnen schenken aan SOS Kinderdorpen maar dat bedrag zal zeker nog de hoogte in gaan door de losse verkoop.”

Nest

Elders op de campus gingen leerlingen van de eerste graad aan de slag met snoeiafval. “Het leek me wel leuk om ons via een impulsief initiatief aan te sluiten bij de actie van de bakkerijafdeling”, zegt Brecht Dejonckheere, leerkracht Burgerschap en Plastische Opvoeding. “Samen met de leerlingen maakten we met snoeiafval een groot hart. Boodschap die we hiermee willen geven is dat we met ons hart bij alle slachtoffers van gewapende conflicten ter wereld zijn en dat we hen allen een veilig nest willen bieden.”