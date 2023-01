MSKA Roeselare pakt uit met nieuw logo: “Meer dan onderwijs”

“Het mocht wel wat moderner en eigentijdser”, zeggen directeurs Pieter Louagie, Joeri Manhout en Fangio Hoorelbeke. “Een naamswijziging was niet aan de orde want MSKA is de voorbije jaren uitgegroeid tot een sterk merk. Voor de ontwikkeling van het logo deden we beroep op het Brugse bureau Newdays dat direct ook tekent voor een volledige rebranding. Het nieuwe logo gaat gepaard met de baseline ‘meer dan onderwijs’ en in het logo zelf vind je ook het groter-dan-teken terug. Bovendien staat de letter K omgekeerd wat erop wijst dat we een unieke school zijn met een hoek af, een beetje eigenwijs en soms wat tegendraads.”

Het vroegere logo viel op dankzij het kleurgebruik. “Die kleuren hebben we behouden al zijn het andere tinten geworden. De kleur roze willen we in onze communicatie gebruiken voor Campus Tant, groen verwijst logischerwijze naar de campus in de Groenestraat. Nu het nieuwe logo klaar is, begint het werk pas. Alles moet verandert worden: van vlaggen over borden tot T-shirts. Maar we zullen dit gefaseerd doen want we willen de leerlingen zeker niet op extra kosten jagen.”