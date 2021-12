Motorrijder-brandweerman (29) komt om het leven na ongeval op rotonde in Roeselare

RoeselareIn Roeselare is woensdagavond een 29-jarige motorrijder uit Roeselare levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Hij bezweek even later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De jongeman was ook actief als brandweerman in het Roeselaarse korps, dat in diepe rouw is.