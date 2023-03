Motena zoekt jobstudenten

Atletiek Alexander Doom plaatst zich voor finale 400m op EK indoor: “Bevesti­ging van de vorm van de laatste weken”

Op het EK indoor in het Turkse Istanboel heeft Alexander Doom zich vrijdag geplaatst voor de finale van de 400m. Hij liep in de halve finale naar een chrono van 46.12, nadat hij eerder op de dag in de reeksen ook al 46.26 had laten noteren. Het is de eerste individuele finale op een kampioenschap voor de atleet van AV Roeselare. “De EK-finale halen, was het grote doel van deze winter”, klinkt het.