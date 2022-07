Monsterbrand bij Sidegro, aan de vaart in Roeselare: rookkolom tot 10 kilometer ver te zien

Het vuur werd iets voor 19.30 uur opgemerkt en ging vrijwel onmiddellijk gepaard met een grote rookontwikkeling. De brand woedt op een grote oppervlakte in een loods van Sidegro, een bedrijf dat gespecialiseerd is in afvalverwerking en containervervoer. De zwarte rookkolom, die afdrijft in de richting van de Rumbeeksesteenweg, is tot vele kilometers in de omtrek te zien. De brandweer is massaal ter plaatse. Op haar sociale media vraagt de stad om ramen en deuren gesloten te houden, en de ventilatie uit te schakelen.