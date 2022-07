Monsterbrand bij Sidegro, aan de vaart in Roeselare: rookkolom kilometers ver te zien

RoeselareLangs de Trakelweg, aan de kop van de vaart in Roeselare, is donderdagavond een zware brand uitgebroken bij afvalverwerker Sidegro. De volledige loods is in vlammen opgegaan, niemand raakte gewond.

Het vuur werd iets voor 19.30 uur opgemerkt en ging vrijwel onmiddellijk gepaard met een grote rookontwikkeling. De brand woedt op een grote oppervlakte in een loods van Sidegro, een bedrijf dat gespecialiseerd is in afvalverwerking van huishoudafval en containervervoer. De zwarte rookkolom, die afdrijft in de richting van de Rumbeeksesteenweg, is tot vele kilometers in de omtrek te zien. De brandweer is massaal ter plaatse.

Volledig scherm Bij het grondwerken- en containerbedrijf Sidegro, langs de Trakelweg in Roeselare, woedt een zware brand. Die gaat gepaard met een indrukwekkende rookkolom. © RV

Het was een patrouille van de politiezone Riho die plots zag dat er rook opsteeg vanuit de loods van het bedrijf. Zij verwittigden meteen de brandweer. Op het moment van de brand was niemand aanwezig in het bedrijf. “We hebben heel snel aan de omgeving meegegeven om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten", zegt burgemeester van Roeselare Kris Declercq (CD&V). “Het is het huishoudafval in de loods dat plots heeft vuur gevat. De oorzaak is nog onbekend.” Wel is duidelijk dat de volledige loods van het bedrijf in vlammen is opgegaan. De brand is ondertussen onder controle, maar de brandweer zal nog uren werk hebben om na te blussen. Wellicht duurt dat zelfs tot morgenochtend.

Volledig scherm Bij het grondwerken- en containerbedrijf Sidegro, langs de Trakelweg in Roeselare, woedt een zware brand. Die gaat gepaard met een indrukwekkende rookkolom. © RV

Asbest

“Zo'n dertig procent van het oppervlakte van het dak bestaat uit materiaal waar asbest in verwerkt zit", zegt burgemeester Kris Declercq. “Er zullen in de omgeving heel wat roetdeeltjes neerdwalen op de straten en auto’s. We raden om die deeltjes niet zelf op te ruimen. De deeltjes zijn op zich niet gevaarlijk, maar mocht je het oprapen en je ademt stoffen in die daardoor vrijkomen, is dat niet gezond. We hebben ondertussen een firma opgevorderd die deze nacht al langs gaat om de straten op te kuisen. Morgen gaan we ook langs bij de bewoners om hen advies te geven hoe ze moeten omgaan met die roetdeeltjes.”

Volledig scherm Bij het grondwerken- en containerbedrijf Sidegro, langs de Trakelweg in Roeselare, woedt een zware brand. Die gaat gepaard met een indrukwekkende rookkolom. © RV

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt bij het afvalverwerkend bedrijf Sidegro. Vooral in 2018 kreeg het bedrijf af te rekenen met enkele brandjes. Op 12 februari 2018 raakte een deel van het dak beschadigd door een brand. Ook op 11 juli 2018 steeg er een dikke zwarte rookpluim op vanuit het bedrijf. Toen kon het vuur vrijwel meteen geblust worden.

Volledig scherm De rookpluim van de brand bij Sidegro in Roeselare was onder meer te zien in Sint-Eloois-Winkel. © Hans Verbeke

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.