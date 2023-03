‘Money mule’ stuit op onbegrip bij rechter: “Wie geeft zijn bankkaart en pincode nu aan een wildvreemde?”

Op 30 september kreeg het slachtoffer een Whats App’je van zijn zoon. “Dat hij een andere gsm had, geen betalingen kon doen en of hij geen 3.000 euro kon overschrijven op zijn rekening”, zo luidde het. De nietsvermoedende vader schreef het bedrag in twee keer over. Het kwam in werkelijkheid op de rekening van Armend K. (22) terecht. Nog dezelfde dag verdween het na een geldafhaling in Heverlee opnieuw van de rekening. Het slachtoffer besefte dat hij was opgelicht door iemand die zich als zijn zoon had voorgedaan. “Ik gaf mijn bankkaart omdat ik in ruil geld beloofd was”, aldus K. “Maar zelf stuurde ik die Whats Appberichten niet. En het geld, dat kreeg ik nooit te zien.” Zijn advocate Floor Ameye vroeg de rechter een werkstraf op te leggen. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 8 maanden en een boete van 800 euro. Vonnis op 19 april.