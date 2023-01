Momenteel 81 Oekraïense vluchtelingen in Roeselaarse opvangcentra, Motena schenkt 1.000 euro voor aankoop spelmateriaal

“Dat bedrag schenken we jaarlijks aan een ander goed doel”, vertelt Bart Wenes, voorzitter van Motena. “Het gaat om de centen die we besparen door zoveel mogelijk digitale nieuwjaarskaartjes te sturen in plaats van papieren exemplaren.” De cheque werd overhandigd in het bijzijn van een aantal Oekraïense kinderen die in het opvangdorp langs de Schierveldestraat, het vroegere administratievegebouw van AZ Delta, verblijven. “Sinterklas komt als het ware nog één keer speciaal terug uit Spanje om hen een laat geschenk te geven”, lacht Wenes.

In het opvangdorp op Schiervelde verblijven momenteel 19 kinderen. “Dit samen met 38 volwassenen”, weet Irene Sercu, stafmedewerker directie Mens. “In de conciërgewoning van het Spillebad vangen we drie volwassen en één kind op en in het Molenhuis langs de Spanjestraat 12 volwassenen en 8 kinderen.” Zij worden ondersteund door één centrumcoördinator en drie leefcoaches.

256 vluchtelingen

In totaal verblijven er op vandaag 256 Oekraïense vluchtelingen in Roeselare. Onder hen 69 kinderen. Dit naast de collectieve opvangmogelijkheden bij opvanggezinnen en in privéwoningen. “Het cijfer is wat gedaald. In december zijn er heel wat mensen vertrokken. Sommigen zelfs terug naar Oekraïne. Maar gelijktijdig kwamen er ook nieuwe mensen bij. Maar het globale cijfer blijft al eventjes stabiel”, aldus Sercu. “Hier in het opvangdorp zijn er wel wat plaatjes vrij, maar het gaat veelal om kamers waar er al anderen in ondergebracht zijn. Die plaatsjes raken dan ook niet zo vlot ingevuld. Bij de vluchtelingen zien we een mix van mensen die recent in Roeselare aankwamen en mensen die hier al langer verblijven. De meeste kinderen lopen school in verschillende scholen verspreid over de stad.”

Het Welzijnshuis zet ook drie maatschappelijk werkers in die zich fulltime ontfermen over de vluchtelingen. Ze proberen hen onder meer aan werk en een woonst te helpen. Maar nu krijgen de kinderen in de opvangcentra dus een extra. “Bij de start van de opvang hebben we heel wat speelgoed gekregen. De centen van Motena zullen we wellicht gebruiken voor kleinigheden zoals stoepkrijt, maar ook voor uitstapjes zoals gaan zwemmen met de kinderen”, besluit Irene.

