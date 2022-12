Mirom test je sorteerkennis

Rond deze tijd zitten de studenten volop in de blok, of kunnen ze hun rapport gaan afhalen. Maar ook voor MIROM Roeselare is het examentijd. Alle inwoners van de twaalf gemeenten waarin Mirom actief kunnen de vragenlijst, die bestaat uit twintig meerkeuzevragen, online invullen. Wie een goeie score behaalt maakt kans op een eindejaarscadeautje. Meedoen kan op www.mirom.be/examen2022.