Minister Diependaele investeert ruim 172.000 euro in restauratie Roeselaars stadhuis

Stad zoekt jobstuden­ten

Stad Roeselare is op zoek naar jobstudenten. Er zijn vacatures voor onder meer medewerkers op het recyclagepark, schoonmaakmedewerkers, baliemedewerker in het Welzijnshuis, administratief medewerker communicatie,... Voor al deze vakantiejobs dien je wel 18 of ouder te zijn. Inschrijven kan voor 15 maart via https://www.roeselare.be/stad-bestuur/vacatures/aan-de-slag-als-jobstudent-vanrsl. Daarnaast wordt er ook een reservelijst aangelegd voor wie tussen het huidige aanbod zijn of haar gading niet vindt.