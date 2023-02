Minister Diependaele investeert 172.000 euro in restauratie Roeselaars stadhuis

Deze premie zal gebruikt worden om de oudere gedeeltes van het huidige gebouw aan te pakken. “Dit is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden”, reageert N-VA Roeselare tevreden. “Dankzij deze premie van de Vlaamse overheid kunnen eigenaars van onroerend erfgoed via een eenvoudige procedure snel ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden”, verduidelijkt voorzitter Filip Van Vyve. “Ook stad Roeselare maakt gebruikt van deze premie om de oudere gedeeltes van het stadhuis in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om in de toekomst dure restauraties of sloop te vermijden, zoals recent gebeurde met Goed ten Elsberge.”