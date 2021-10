Minister Dalle en burgemeester Declercq doen Roeselaarse jeugdbewegingen dansen: “Jullie zijn de grootste familie van Vlaanderen”

Roeselare MSKA laat tieners proeven van veldrijden

20 oktober Een 50-tal jongelui tussen 10 en 16 jaar waanden zich woensdagmiddag even Wout van Aert of Mathieu van der Poel. Dit dankzij een initiatie veldrijden georganiseerd door De Wieleracademie van MSKA op hun terreinen langs de Groenestraat. “Langs deze weg willen we de jongelui laten kennismaken met de sport”, vertelt directeur Fangio Hoorelbeke. “We zijn heel tevreden met de opkomst, al mochten er wel wat extra meisjes van de partij zijn want de initiatie is een zij aan zij-project waarmee Cycling Vlaanderen meer meisjes op de competitiefiets wil krijgen. De jongeren krijgen een portie techniek, kunnen zich uitleven op het parcours, leren hoe ze snel moeten starten en ook behendigheid en reactiesnelheid komen aan bod.”