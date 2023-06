Minderjarige brandstichters gevat: één van hen had bidon en aansteker bij, kledij rook naar brand

De jeugdrechter heeft twee minderjarigen uit Roeselare in de gesloten instelling van Everberg geplaatst. Ze worden verdacht van minstens enkele brandstichtingen die zich in de jongste weken voordeden in de stad. “Ze werden samen met een derde minderjarige gevat vlak na één van de branden”, zegt politiewoordvoerder Carl Vyncke.