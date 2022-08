Minderjarige brandstichter (17) van zorgboerderij geplaatst in gesloten instelling

De tiener uit Roeselare werd een half uurtje na het uitbreken van de brand al opgepakt. Getuigen hadden hem zien weglopen. De schade in de zorgboerderij is immens. Waarom de 17-jarige, die een mentale beperking heeft, de brand heeft gesticht, is niet duidelijk. De jeugdrechter liet hem voorlopig plaatsen. Binnen de vijf werkdagen moet duidelijk worden of hij een maand langer in de gesloten instelling moet blijven en of er eventueel een andere maatregel wordt genomen.