Minder diefstallen maar meer verkrachtingen in politiezone Riho in 2021

Voor het derde jaar op rij kon een daling van het aantal autodiefstallen genoteerd worden. Waren er in 2018 nog 29, dan verdwenen er in 2021 nog maar 13 voertuigen. Bovendien kon de helft van die diefstallen opgehelderd worden. Dat betekent dat er minstens 1 dader gevat of geïdentificeerd kon worden. Het aantal diefstallen in voertuigen vertoonde dan weer een omgekeerde tendens: van 60 in 2020 naar 157 in 2021, ongeveer op het niveau van 2018.

Bij de fietsdiefstallen is voor het tweede jaar op rij een daling vast te stellen, van 549 in 2019 via 423 in 2020 naar 351 in 2021. 1 op 5 wordt opgehelderd. Het aantal woninginbraken bleef na een forse daling in coronajaar 2020 ook in 2021 verder dalen: van 237 in 2019 over 166 in 2020 naar 143 in 2021. Ook hier wordt 1 op 5 opgehelderd.

Stijgers

Na de dalende fenomenen over naar de stijgers dan. Het aantal metaaldiefstallen steeg van 4 naar 16, het aantal werfdiefstallen van 15 naar 20. Telkens gaat het wellicht om een stijging tot op pre-coronaniveau. Opvallende stijging wel bij het aantal verkrachtingen: na een daling van 42 naar 23 tussen 2016 en 2019 is het cijfer voor het tweede jaar op rij gestegen, van 29 in 2020 naar 39 in 2021. Terug naar af dus. “In 68 procent van de gevallen gaat het om minderjarige slachtoffers, in 92% om vrouwen/meisjes”, aldus korpschef Curd Neyrinck. “Met de opening van het Centrum voor Seksueel Geweld in Roeselare zal dat cijfer de komende jaren misschien nog verder stijgen. Het is ook sterk afhankelijk van de aangiftebereidheid.” Het fysieke familiaal geweld daalde tegen de verwachtingen in tijdens corona maar de klachten over bezoekrecht, bedreigingen, belaging en het betalen van onderhoudsgeld stegen fors.

Drugskoeriers

Tot slot het fenomeen van de drugskoeriers dat vooral in Roeselare de kop opsteekt. Dat zijn meestal Fransen die de grens oversteken om in de regio drugs te komen afleveren. Het aantal verdubbelde, van 8 in 2020 naar 15 in 2021. Met 2 politievoertuigen die onbruikbaar zijn geworden na aanrijdingen tijdens achtervolgingen tot gevolg.

