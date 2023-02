Militaire Vriendenkring Regio Roeselare toost op 2023

Oekene De Ark neemt afscheid van meester Patrick

De Oekense Vrije Basisschool De Ark zwaaide meester Patrick Keysabyl uit. Patrick startte z’n onderwijscarrière in 1981 in de Broederschool. Maar sinds 1985 is hij aan de slag in De Ark in Oekene. Patrick combineerde er jarenlang z’n functie als leerkracht met die van ICT-coördinator binnen de scholengemeenschap Arkorum. Nu gaat hij met pensioen, maar al sinds 1 september is hij afscheid aan het nemen door honderd schooldagen lang een leuk ICT-idee te delen dat andere leerkrachten kunnen gebruiken tijdens hun lessen. Denk aan een cartoon maken van een foto, een rebus maken,... Zijn afscheidscadeau voor het onderwijs vind je op http://icdeetjes.blogspot.com/.

1 februari