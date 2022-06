Miles For Kloen Smiles daagt je uit om te sporten voor het goede doel

Zes sportdisciplines, zes locaties verspreid over Roeselare en Izegem en acht partners. Dat is kort samengevat het sportieve evenement Miles For Kloen Smiles dat op zondag 3 juli georganiseerd wordt. “Voor Miles For Kloen Smiles bundelen wij de krachten met De Kloenstappers, Atletiekvereniging Roeselare, Team Cabra Montés, de Roeselaarse Zwemvereniging, de Izegemse Watersportclub, de Roeselaarse kajakvaarders en Tennis & Padel Rumbeke”, opent Geert Deraeve die zich al sinds 2005 via Kloen vzw inzet voor zieke kinderen en kinderen met een beperking. “De opzet is eenvoudig: we willen met z’n allen zoveel mogelijk miles bijeen sporten in één of meerdere disciplines en dit ten voordele van onze kindgerichte doelen, de G-sport en de meewerkende sportclubs. Miles for Kloen Smiles moet een echt familie-event worden waar zowel groot als klein kan aan deelnemen, de geoefende sporter, de recreant maar zeker en vast ook de G-sporters.”

Zes sportdisciplines

Op zes locaties kan je je op zondag 3 juli aan evenveel sportdisciplines wagen. Zo wordt je op de looppiste van het Stedelijk Sportstadion langs de Mandellaan in Roeselare uitgedaagd om zoveel mogelijk rondjes te lopen, kan je aan De Zilverlink op de Roeselaarse Zilverberg een uitgepijlde fietstocht van 16 kilometer aanvatten en worden er in de Roeselaarse Zwaaikom zoveel mogelijk miles bij elkaar gevaren. ’t Muzenestje langs de Beversesteenweg in Roeselare is dan weer het startpunt voor wandeltochten van 6, 12, 18 en 24 kilometer en in het Izegemse zwembad De Krekel wordt er à volonté gezwommen. Bij Tennis & Padel Rumbekelangs de Wervikhovestraat worden er zoveel mogelijk potjes padel gespeeld. Op alle locaties is er ook animatie en een hapje en een drankje voorzien. “Er kan gesport worden tussen 8 en 17 uur”, weet Geert. “Enige uitzondering is het zwemmen, dat kan enkel van 8 tot 13 uur. Van de deelnemende G-sporters wordt wel verwacht dat ze de sport meester zijn en in plaats van padel kunnen zij tennissen.”

Volledig scherm Miles for Kloen Smiles. © Maxime Petit

Waardebonnen

Deelnemen kost per sportdiscipline 8 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar, 16 euro voor wie ouder is dan 12. Inschrijven kan via www.milesforkloensmiles.be maar ook de dag zelf kan je je nog op de verschillende locaties aanmelden. Let wel, dan is het inschrijvingsgeld cash te vereffenen. De organisatie droomt van 1.500 deelnemers. “Het inschrijvingsgeld vloeit naar het goede doel, maar wordt voor de deelnemers ook gecompenseerd dankzij gratis waardebonnen. Bij het inschrijfbedrag van 16 euro schenken we met Kloen vier waardebonnen van vier euro, bij een inschrijfbedrag van 8 euro gaat het om twee waardebonnen van vier euro. Deze waardebonnen zijn goed voor een korting van vier euro bij de aankoop van een unieke Kloenpuzzelbox waarin ook een gratis ticket voor Bellewaerde, een gratis ontbijt in Hotel Mercure Roeselare en nog meer geschenken ingesloten zitten.”

Op zaterdag 9 juli volgt er om 19 uur in de sporthal van Tennis- en padelclub Rumbeke nog een afterparty. “De helft van de hal wordt er omgeturnd tot een waar kinderparadijs met een springkasteel, draaimolen,… We gaan die avond voor een gezellig samenzijn met uitreiking van de trofeeën gekoppeld aan Miles For Kloen Smiles. Sowieso is iedere deelnemer een winnaar, maar we hebben nog speciale prijzen in petto voor onder meer wie de meeste miles per discipline bijeen sportte.”

