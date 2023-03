Milan (10) mag deze zomer dansen in gerenommeerde Londense balletschool

Jongens die ballet dansen, het is al lang geen taboe meer. Toch is het knap wat de amper tienjarige Milan Yep nu al wist binnen te halen. Het jonge danstalent mag deze zomer een cursus gaan volgen in de gerenommeerde Royal Ballet School of London.

Milan heeft de dansgenen van geen vreemde. Papa Justin is uit Indië afkomstig en was er vroeger drummer, deejay en lid van een professioneel dansgezelschap. In 2009 kwam hij naar Roeselare, nadat hij met zijn toekomstige vrouw Ineke Vandevyvere een driejarige dansopleiding in Nederland had gevolgd. Daar richtten ze dansschool en yogastudio Ndigo op. In die wereld kreeg Milan de passie voor dans duidelijk al vroeg mee. Zo werd de jonge knaap in mei vorig jaar nog Belgisch kampioen in de categorie Kids Modern bij Dancewaves.

De 10-jarige Milan mag een zomercursus doen in de Royal Ballet School of London. Hier zien we hem samen met zijn mama en papa.

‘Mijn passie voor dans begon toen ik nog maar vier jaar oud was en mijn ouders me mee namen naar danskampen”, vertelt Milan. “Hoewel sommige mensen misschien denken dat ballet alleen voor meisjes is, besefte ik dat ik er ook van hield.”Jongens moeten weten dat ballet en dansen niet alleen voor meisjes zijn. Ik wil andere jongens en jongeren aanmoedigen om te dansen en hun passie te volgen, net als ik.”

De 10-jarige Milan mag een zomercursus doen in de Royal Ballet School of London.

Milan is niet de enige jongen die danst bij Ndigo, de dansschool van zijn ouders. De school is trots dat er nog jongens het voorbeeld van Milan volgen en zich aanmelden om te dansen of om op danskamp te komen. Justin Yep en Ineke Vandevyvere zijn blij om te zien dat jongens ook dansen.”Dans is niet alleen leuk, het is ook een geweldige manier om fit te blijven en je creativiteit te uiten. We hopen dat meer jongens de schoonheid van ballet en dans ontdekken en zich bij ons zullen aansluiten. Hij danst verder op zijn pad om telkens een betere danser te volgen. Milan zal deze zomer naar Londen reizen om deel te nemen aan de zomercursus van de Royal Ballet School. We wensen hem veel succes en hopen dat zijn verhaal andere jongens zal inspireren om te dansen.”

De 10-jarige Milan mag een zomercursus doen in de Royal Ballet School of London.

Tienjarige jongen Milan mag zomercursus doen in Royal Ballet School of London.

