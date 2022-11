MIJN STAD. Steve Desseyn, ofwel barbier Mister Steve: “Een poortje in m’n tuin brengt me rechtstreeks naar mijn favoriete plek in de stad”

Izegem Wie weet meer over honderd jaar oude munt in histori­sche stoommachi­ne?

In de oude elektriciteitscentrale van Izegem ontdekten de Stoomvrienden onlangs een honderd jaar oude munt, weggestopt in een oud meettoestel. Over het hoe en waarom tasten ze in het duister. Wie tips heeft die het mysterie kunnen ophelderen, kan dat laten weten aan museum Eperon d ‘Or.

11 november