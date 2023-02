MIJN STAD. Jaimie Deblieck (24), voormalig Mister Gay Belgium: “Misschien wat luguber, maar op de oude begraafplaats van Roeselare kom ik tot rust”

Roeselare Roeselare in de rouw na overlijden persfoto­graaf Jos Bogaerts (77): “Hij stond altijd klaar met vaderlijke raad”

Roeselare verliest een monument. Jos Bogaerts is donderdag op 77-jarige leeftijd overleden na een korte ziekte. Jos was bijna zes decennia actief in de lokale journalistiek en maakte jarenlang ook foto’s voor deze krant. Hij was een heel vertrouwd figuur in het straatbeeld van de Rodenbachstad, steevast met zijn fototoestel rond de hals. “Kritisch, maar hartelijk”, typeert burgemeester Kris Declercq (CD&V) hem. Een portret van een man die zelfs de Koning de hand drukte.

3 februari