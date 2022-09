Mieke Corneillie is Persoonlijkheid van het Jaar op Roeselare Awards

Het evenement ruilde het Fabriekspand in voor de Expohallen en mocht 900 genodigden verwelkomen. De stad reikte prijzen in zeven verschillende categorieën uit. De meeste aandacht ging naar de prijs voor Persoonlijkheid van het Jaar. Die ging dit keer naar Mieke Corneillie, de bezieler van de stille ruimte voor eenzame patiënten in ziekenhuis AZ Delta. “Dit is een heel mooie bekroning voor wat we met ons team in de vier campussen van AZ Delta doen”, vertelde Mieke in haar dankwoord. “Tijdens de coronacrisis zijn we heel vaak bij coronapatiënten langs geweest. We hebben veel mensen bijgestaan tijdens hun laatste momenten. Je merkt dat mensen in zo’n situaties nood hebben aan een houvast.”