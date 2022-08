Michel (80) zoekt overnemer voor zijn filmmuseum: “Al interesse vanuit Amerika”

Izegem Technolo­gie­be­drijf Skyline dreigt met verhuis: “Komt Ventilus boven­gronds, dan zijn we hier weg”

Kiest de Vlaamse regering in september voor een bovengrondse Ventilus-verbinding, dan dreigt Skyline Communications er mee om de regio te verlaten. “We kunnen het niet maken naar onze werknemers om zo’n beslissing te aanvaarden”, zegt Frederik Vandenberghe, één van de drie broers die het Izegemse technologiebedrijf leidt. “Het gezondheidsrisico is te groot. We zijn er van overtuigd dat er alternatieven zijn.”

17 augustus