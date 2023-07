Meteen zware ochtendspits bij start van werken op E403 in Roeselare en Izegem: anderhalf uur file, nog tot vrijdag hinder verwacht

Zussen openen in september bloemen­zaak Tabula Rosa op hoek de Coninck­plein: “Het wordt de XL-versie van onze winkel in Menen”

Ingeborg (34) en Isabelle (29) Deleye openen begin september op de hoek van het de Coninckplein en de Hugo Verrieststraat bloemenzaak Tabula Rosa. Ze zijn hiermee niet aan hun proefstuk toe want sinds 2020 runnen de zussen ook al een winkel in Menen. “Een tweede zaak in Roeselare was een langetermijnplan, maar toen stelde de stad ons zelf een pand voor”, aldus Ingeborg en Isabelle die ons vertellen hoe ze extra kleur naar het Roeselaarse stadscentrum willen brengen.