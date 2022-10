Meteen duif van 150.000 euro in je hok? Kurt Platteeuw geeft beginnende duivenmelkers stevige duw in de rug: “Zo sport in stand proberen houden”

Voetbal tweede provinciale B Cedric Renard dient zijn ontslag in bij tweedepro­vin­ci­a­ler VV Tielt: “Ik miste de nodige grinta bij de spelers­groep”

Tweedeprovincialer VV Tielt moet op zoek naar een nieuwe coach. Na de 4-1-nederlaag zaterdagavond op het veld van WS Houthulst diende de 40-jarige Roeselarenaar Cedric Renard zijn ontslag als trainer in. VV Tielt staat met amper zes punten in de onderste regionen van het klassement in tweede provinciale B.

23 oktober