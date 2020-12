Meteen boete en 8 dagen rijverbod na eerste ritje met voorlopig rijbewijs

Op 28 december 2019 merkte een politiepatrouille in Roeselare op dat Yakup H. met zijn auto een bocht wel heel ruim nam. Toen ze de wagen langs de kant wilden zetten, dreef de automobilist zijn snelheid op tot bijna 100 km/u, in een bebouwde kom. Bovendien reed hij om 23.20 uur op een zaterdagavond op een tijdstip dat hij met zijn voorlopig rijbewijs niet meer mocht rijden en had hij zijn L-teken niet aan de autoruit bevestigd.