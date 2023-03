Meldingen aan de stad volg je voortaan op via Mijn Roeselare-profiel

Feedback

Philippe D’Haene en Siska Dedeyne, twee Roeselarenaars die als Mooimakers en medewerkers aan het TRAX Fastival vaak gebruik maken van 1788, mochten het ‘Mijn Roeselare-profiel’ als eerste uittesten. “We maken vele wandelingen in Beveren. Tijdens onze tochten zien we soms vuilnis liggen, of een losliggende tegel. Via een WhatsApp-bericht laten we dat weten aan de stad”, vertelt Philippe. “Tot nu toe kregen we hierop weinig feedback, maar dankzij het nieuwe platform, dat bijzonder gebruiksvriendelijk is, kunnen we voortaan mooi opvolgen wat wel en niet afgehandeld is.” “Dat moedigt aan om op termijn nog meer meldingen te doen”, aldus Siska.