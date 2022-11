“Meesporten met de Duivels in plaats van pintje en nootjes in de zetel”: Bij Vision 21 volgen ze België-Canada vanop de spinningfiets

Zo betekende een inworp voor de Duivels 20 seconden rechtstaan op de trappers voor de spinners, een doelpunt met een spurtje van 15 seconden,... “We hebben hier een heel mooie spinningzaal die zich perfect leent voor speciallekes”, vertelt Koen Vancraeynest, verantwoordelijke spinning bij Vision 21. “Zo organiseren we jaarlijks een driewekelijks spinningevent tijdens de Tour de France, was er onlangs een Halloweengebeuren en nu spelen we met plezier in op het WK. Onze zaal is ongeveer half gevuld en heel wat deelnemers hebben zich uit zichzelf in de Belgische kleuren uitgedost.” Dirk Denolf (64) trok speciaal een wielertenue met opschrift ‘Belgium’ aan. “Ik ben eigenlijk een supporter van Club Brugge maar hoop vandaag dat onze Duivels gaan winnen. Waarom ik hier kom kijken? Thuis zou ik ongetwijfeld in de zetel hangen met een pintje en wat nootjes, en hier sport ik gewoon anderhalf uur mee met de nationale ploeg.”