Meer volk aan de slag in West-Vlaamse horeca dan voor corona, maar nood aan personeel blijft enorm: “Flexijobbers helpen, maar ervaren vaste medewerkers blijven goud waard”

In de provincie West-Vlaanderen waren er eind 2021 in vergelijking met een jaar eerder 4,7 procent meer werknemers met een contract van bepaalde of onbepaalde duur aan de slag. Daarmee doet de tewerkstelling in onze provincie het zelfs 2,1 procent beter dan vóór corona. Uit een analyse van Acerta, die de gegevens van 3.450 werkgevers vergeleek over de voorbije drie jaar, maakt de horecasector de sterkste comeback. Na een terugval van 47 procent in 2020 is er in 2021 terug 61 procent aan de slag gegaan in de horeca. Dat is zelfs 14 procent meer dan voor corona. Verbazend positieve cijfers, maar Horeca West-Vlaanderen benadrukt meteen dat de nood aan personeel enorm blijft. En daar zit het onderscheid tussen flexijobbers en vaste medewerkers voor iets tussen.