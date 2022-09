“Meer samenwerken in strijd tegen arbeidskrapte”: Voka-topman Hans Maertens loopt stage bij cvo CREO

“De arbeidsmarkt staat momenteel in brand. Met het volwassenenonderwijs willen wij helpen blussen maar helaas worden wij tot nu toe vaak over het hoofd gezien als mogelijke partner”, duidt Karel Moestermans, directeur van cvo CREO, de invitatie. “Wij bieden onder meer beroepsopleidingen, maar ook opleidingen Nederlands en sociale vaardigheden aan. Zo is er vorige week een groep anderstaligen gestart die een opleiding elektriciteit volgt en gelijktijdig de Nederlandse termen voor op de werkvloer.” Maertens kreeg niet alleen een toelichting over wat de cvo’s aanbieden, hoe ze werken en wat hun noden zijn, maar ging ook een kijkje nemen tijdens zowel de praktijk- als theorielessen. “Ik wil graag het volwassenenonderwijs beter leren kennen en wat zij voor de bedrijven kunnen betekenen”, aldus de gedelegeerd bestuurder. “De arbeidsmarkt kampt met een structurele krapte die zeker nog tienjaar zal duren. We hebben dan ook iedereen nodig want veel sectorenkampen met tekorten. Iedereen die een inspanning doet om talenten te ontwikkelen, zoals de cvo’s doen, verdienen dan ook onze aandacht. Voor mij is het nu al duidelijk dat er meer samenwerking moet zijn tussen de centra en de bedrijven. Ik ben ook onder de indruk van de combinatie van een opleiding en tegelijkertijd Nederlands leren. Dat is uniek, dat is de toekomst.”