“Meer dan een camping, maar ook geen gouden lusters”: Roeselare maakt tegen eind mei werk van collectieve opvang voor Oekraïense vluchtelingen

Zes weken nadat Rusland Oekraïne binnenviel, worden in Roeselare 88 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. “Bij 39 gastgezinnen”, weet burgemeester Declercq. “Ook verblijven er twee gezinnen in onze opvang in de conciërgewoning van het Spillebad. Zes Oekraïners zijn opnieuw vertrokken. We stellen vast dat het aantal nu stabiel blijft, maar het is varen in de mist. We hebben aanvankelijk ingezet op de #PlekVrij-bedden, maar maken nu ook werk van een collectieve opvang. Kwalitatief en op maat van de stad. We zouden ook vierhonderd bedjes kunnen neerzetten in Expo Roeselare, maar we gaan liever voor klein en duurzaam.”

Quote We willen maximaal inzetten op integratie in de samenle­ving, zelfstan­dig­heid en zelfred­zaam­heid. Zo is er geen onderhouds­per­so­neel en serveren we geen maaltijden. We verwachten dat de mensen daar zelf voor instaan Burgemeester Kris Declercq (CD&V)

Integratie

De collectieve opvang wordt ingericht in het vroegere administratieve gebouw van AZ Delta in de Schierveldestraat, waar de dienstencentra van Motena in volle coronacrisis tijdelijk samen onderdak vonden. “We zijn AZ Delta dankbaar dat ze deze site ter beschikking stellen”, zegt Wim Roef, directeur Mens bij de stad. “De locatie leent zich perfect voor een collectieve opvang. De site is ingebed in een woonwijk. Ze biedt voldoende privacy, maar ook de kans om te integreren. We hebben een goeie samenwerking met het wijkcomité en de dienstencentra van Motena, die indien nodig een duit in het zakje willen doen.”

Volledig scherm De opvang wordt opgezet in het vroegere administratieve gebouw van AZ Delta in de Schierveldestraat. © Maxime Petit

Vrijwilligers

Ondertussen is er al een voorbeeldkamer klaar, met stapelbedden, kasten, een tafel en stoelen en een koelkast. Tegen eind mei moet er plaats zijn voor 84 mensen, in kamers van twee tot tien mensen. Daar zullen vooral gezinnen een plek vinden. Comfortabel sanitair, drie keukens en verschillende leefruimtes maken het plaatje compleet. “We bouwen als het ware een klein dorpje. Kwalitatief, maar toch basic. Het is meer dan een camping, maar er zijn ook geen gouden lusters. We willen maximaal inzetten op integratie in de samenleving, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zo is er geen onderhoudspersoneel en serveren we geen maaltijden. We verwachten dat de mensen daar zelf voor instaan. Via de VDAB leiden we hen ook naar werk en er zijn afspraken met de scholen dat zij de kinderen opvangen. Er lopen nu al 23 Oekraïense kinderen school in onze stad: vier in het kleuteronderwijs, acht in het lager en elf in het secundair. We mogen ook rekenen op de hulp van 65 vrijwilligers.”

Voor de collectieve opvang de deuren opent, worden vanaf 2 mei enkele opvangplaatsen in het Molenhuis in de Spanjestraat ter beschikking gesteld. Zo zal Roeselare beschikken over honderd kwalitatieve opvangplekken.

Volledig scherm Er is al een voorbeeldkamer klaar. © Maxime Petit