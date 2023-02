Meer dan 5.600 ritten met Roeselaarse deelfietsen in 2022: “Gaan in overleg om aanbod uit te breiden”

Het was CD&V-raadslid Caroline Martens die tijdens de gemeenteraad informeerde naar het gebruik van de deelfietsen. Mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V) schotelde haar mooie cijfers voor. “In 2022 werden 5.620 ritten gemaakt met de Roeselaarse Blue-bikes”, weet hij. “Dat is 53 procent meer dan in 2021. Vorig jaar deden 535 unieke gebruikers beroep op de deelfietsen, 40 procent meer dan in 2021. Wel moeten we hierbij melden dat 2021 en 2022 coronajaren waren en dat het gebruik van de deelfietsen dus wel wat lager lag dan voor corona. Zo was 2019 echt een topjaar, maar in 2022 behaalden we bijna dezelfde cijfers, die mooier zijn dan in 2018 en 2017. Zo’n 26 procent van de gebruikers zijn Roeselarenaars, de overige mensen komen uit omliggende centrumsteden, zoals Gent, Kortrijk en Oostende.”