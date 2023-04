Meer dan 14.000 (!) mensen stemmen Ginger en Lucky tot mooiste kippen van de regio

Tuinhier Rumbeke bezoekt AVR en Inagro

Tuinhier Rumbeke organiseert op donderdag 23 mei een daguitstap in eigen streek. Ze bezoeken zowel AVR Machinery NV, producent van aardappelplant- en rooimachines, als Bio-hoeve Inagro. ‘s Middags en ‘s avonds wordt er gegeten in Bistro D bij Euroshop. Deelnemen kost 35 euro per persoon. De uitstap gebeurt met eigen vervoer. ‘s Morgens wordt er om 8.30 uur afgesproken op de parking van AVR Machinery NV aan de Meensesteenweg 545. Wie graag mee wil, dient zich voor 8 mei in te schrijven door het juiste bedrag over te schrijven op rekening BE70 3631 1882 3525 van Tuinhier Rumbeke met vermelding van “Daguitstap 25-05-2023 + uw naam/namen”. Meer info via info.tuinhierrumbeke@gmail.com en 051/69.08.63.