Meer dan 1.000 boerderijdieren te bewonderen op Neerhofdierenfestival in Expo Roeselare

Het is de eerste keer dat de Koninklijke Angora Kleinveeclub Brugge vzw in Roeselare neerstrijkt met het evenement. “We organiseren het sinds 1996 in Brugge, al waren we al langer op zoek naar een grotere locatie om te kunnen groeien. Die vonden we in Roeselare”, zegt secretaris Hannes Schoonvaere. “Nooit eerder pakten we het zo groot aan. We hebben meer standhouders en de zaal is ook veel groter dan vroeger. Daarnaast zetten we ook stevig in op kinderanimatie. Zo is er een hoekje waar kinderen de dieren kunnen knuffelen, de clowns van Kloen komen langs en we hebben ook een springkastelenpark. Jong en oud is welkom.”