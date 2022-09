Matthijs fietst 3.020 kilometer bijeen op 30 dagen: “Enorm waardevol om m’n droom van een eigen reisbureau te realiseren”

Roeselare “Dankzij tentoon­stel­ling heb ik drieluik dat ik 47 jaar geleden schilderde afgewerkt”: Roel Deblaere exposeert voor het eerst solo na meer dan 50 jaar creativi­teit

Roel Deblaere (71) is al meer dan 50 jaar artistiek actief, maar pas nu toont de Roeselarenaar voor de allereerste keer z’n schilderijen via de solotentoonstelling ‘Contrasten’ in cultuurhuis K-Trolle. Het was Deblaere zijn vrouw die hem het broodnodige zetje gaf en daarvoor is hij haar enorm dankbaar. “Toezeggen voor de tentoonstelling heeft m’n passie voor het schilderen weer aangewakkerd. Ik werkte zelfs een drieluik af waar ik 47 jaar geleden aan begon. Dat is dan ook het meest bijzondere schilderij dat in K-Trolle te zien is”, aldus Roel.

