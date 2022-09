Matthijs fietst 3.000 kilometer in 30 dagen om zijn droom waar te maken: “Ik wil ook anderen inspireren”

Ardooie Bib weekje dicht

De Ardooise bibliotheek sluit tijdelijk even de deuren tussen dinsdag 27 september en dinsdag 4 oktober. Dit om over te schakelen naar nieuwe bibliotheeksoftware. Op woensdag 5 oktober is iedereen opnieuw welkom in de bib. Wie tijdens de sluitingsperiode boeken of ander materiaal terug moet inleveren, mag deze wat langer houden. De inlevertermijn wordt verlengd.

8:07