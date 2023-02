Maten van Peegie quizzen

De Maten van Peegie zijn net 40 jaar geworden. Daarom organiseert het berek dit jaar enkele speciale activiteiten. Een eerste nieuwigheidje is de Peegie Quiz op vrijdag 24 maart om 19.30 uur. “Het wordt een quiz met een Roeselaarse twist overgoten met wat Peegiesaus”, weet Bart Crabbe van het berek. “Geen specialistenwerk maar toegankelijk voor iedereen, quizfanaten, liefhebbers en zelfs quizanalfabeten zijn welkom en iedereen heeft prijs. We verwelkomen er graag onze vaste maten, Peegie heeft er ondertussen ruim 600, en hopen dat ze ook wat jong bloed meebrengen. Maar ook wie geen banden heeft met Roeselare of Peegie is welkom.” De quiz wordt georganiseerd in de grote polyvalente zaal van Stedelijke Basisschool De Brug in de Brugsesteenweg 75. Deelname bedraagt 25 euro voor een ploeg met maximaal vijf personen. Inschrijven doe je via peegiequiz@hotmail.com, het inschrijvingsgeld overschrijven op BE24 4675 0226 1138.