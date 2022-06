Marthe (23) sterft tijdens Batjesweekend in Roeselare na aanrijding met auto: “Ze was een zonnetje, altijd lachen”

RoeselareDe feestelijke opening van de Roeselaarse Batjes met het traditionele vat van Rodenbach is vrijdagnacht met een drama geëindigd. Op een invalsweg naar het stadscentrum kwam een 23-jarige fietsster uit Roeselare om het leven bij een verkeersongeval. De 24-jarige aanrijder was onder invloed van alcohol. In een eerste reactie reageert de familie van slachtoffer Marthe H. bijzonder aangeslagen. “Ze stond aan het begin van haar leven”, klinkt het diep bedroefd.

Rond 0.30 uur reed het meisje langs de Meensesteenweg met haar fiets van het stadscentrum naar de rotonde aan het vroegere zwembad. Uit de andere richting kwam volgens getuigen plots een auto met gierende banden aan hoge snelheid van de rotonde af. De automobilist verloor de controle over het stuur, ging over twee kleine middengeleiders en kwam aan de andere kant van de weg tegen een elektriciteitskast en –paal terecht. Net voor de klap tegen kast en paal maaide de auto het meisje op de fiets omver. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren maar er kon geen hulp meer baten. Ze stierf ter plaatse. De Meensesteenweg bleef tussen de rotonde en het stadscentrum enkele uren voor alle verkeer afgesloten. Een deskundige onderzocht in opdracht van het parket de precieze omstandigheden van het ongeval. De 24-jarige automobilist uit Roeselare is voor verhoor door de politie opgepakt . Hij was onder invloed van alcohol en is alvast zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken.

Volledig scherm Langs de Meensesteenweg in Roeselare knalde een Peugeot tegen een elektriciteitspaal en -kast en maaide een fietsster mee. © LSI

In een eerste reactie reageert de familie van Marthe H. heel aangeslagen. “Marthe was een zonnetje, altijd lachen”, aldus een tante. “Wie Marthe zag, zag haar lach. Het is onbegrijpelijk. “Ze stond aan het begin van haar leven. Na wat reizen en werken zou ze volgend jaar in Gent gaan studeren, samen met heel wat vrienden en nichtjes. Ze keek daar enorm naar uit.” Marthe laat naast vele vrienden ouders Philippe en Bieke, gerespecteerde ondernemers in de Roeselaarse regio, en broers Arthur en Simon achter.

Volledig scherm In de buurt van de plaats van het ongeval is zaterdagvoormiddag al een eerste bloemenboeket neergelegd. © LSI

“Ik ben zeer aangeslagen door dit dramatische ongeval”, reageert burgemeester Kris Declerq (CD&V) van Roeselare. “Of dit ongeval een schaduw werpt op de Batjes? Elk dergelijk ongeval werpt een schaduw en is erg dramatisch, onafhankelijk of dit nu tijdens de Batjes gebeurt of niet. Feesten mag nooit een aanleiding zijn tot geïntoxiceerd sturen.”

Volledig scherm Arbeiders van Fluvius waren zaterdagvoormiddag nog in de weer met de herstellingen aan de elektriciteitspaal en -kast. © LSI

Op de plaats van het ongeval was netbeheerder Fluvius zaterdagvoormiddag nog altijd in de weer voor de herstelling van de verlichtingspaal en de elektriciteitskast. Enkele buurtbewoners moesten het een tijdlang zonder elektriciteit doen. Een eerste bloemenboeket is er al neergelegd. Romanie De Cauderlier en haar vriend waren vrij snel na het ongeval ter plaatse. “Mijn vriend kalmeerde de automobilist, die in alle staten was, nog", vertelt ze aan VTM-nieuws. “Hij zei meteen dat hij gedronken had. We haalden nog een bak bier uit zijn auto.”

De rotonde waar het ongeval gebeurde, is ook aangeduid op de VeloVeilig-kaart als een zeer onveilige plek voor fietsers...

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Langs de Meensesteenweg in Roeselare knalde een Peugeot tegen een elektriciteitspaal en -kast en maaide een fietsster mee. © LSI

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.