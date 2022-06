Marnixringen doen banket uit 1903 over in moderner jasje

Op de dag van Maria Tenhemelopneming in 1903 werd in Roeselare gefeest. De brandweer nam hun nieuwe Arsenaal in gebruik en dat gevierd. De belangrijkste mensen van de stad schoven samen aan de feestdis waar ze genoten van lekker eten, topwijnen en een optreden van een lokale harmonie. “Eén détail: dit alles verliep in het Frans, de taal die in deze periode voor het wat verhevener volk de taal was om zich te onderscheiden van het gewone volk ”, vertelt Filip Van Vyve, projectleider en ondervoorzitter van Marnixring Adriaen Willaert. ”Vandaag kijken we daar anders naar toe. Het Nederlands is de taal van ons, het staat voor onze cultuur en identiteit. Daarom willen we, als verenigingen die zich inzetten om onze Nederlandse taal en cultuur te beschermen en in ere te houden, op onze hoogdag 11 juli dat feestelijk moment op dezelfde locatie, de huidige Zaal der Wereldkampioenen, in een moderner jasje overdoen. Het wordt iets magisch, we combineren heden en verleden op een positieve manier en laten één van de mooiste locaties van Roeselare nog méér schitteren”.