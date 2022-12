Markant verkoopt picon voor het goede doel

Roeselare Vijftiger beslecht ruzie met kniestoot: “Ter verdedi­ging, want hij spoot met pepper­spray”

Een 59-jarige man riskeert een celstraf omdat hij in maart een andere man een kniestoot zou gegeven hebben in een kruidenierswinkel in Roeselare. Beiden hadden al een tijdje ruzie. “Ik weerde me enkel af omdat hij met pepperspray spoot naar mij”, zei de beklaagde tegen de rechter.

